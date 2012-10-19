Заболотного друть, а Калетник вішають

09:15, 19 жовтня 2012
Вінниця
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Агітація по-вінницькому

Громадянська мережа ОПОРА вкотре фіксує перли агітації по – вінницькому.

Так, умісті Бершадь Вінницької області невідомі пошкодили три білборди та рекламний щит  кандидата у народні депутати України по виборчому округу №17 Григорія Заболотного.

Натомість агітаційні матеріали кандидата у народні депутати України по виборчому округу №16 Оксани Калетник (самовисунення) розміщено навіть на дверях звичайної виборчої дільниці №050681 у селі Садки Могилів-Подільського району.

Таке розміщення агітаційної продукції про кандидата суперечить частині 4 статті 74 Закону «Про вибори народних депутатів України», яка забороняє розміщення агітаційних матеріалів та політичної реклами в підприємствах, установах, організаціях державної та комунальної форми власності, - зазначає ОПОРА.

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