Гройсман «відібрав» у маршрутників 12,7 млн. пасажирів
11:20, 19 жовтня 2012Вінниця
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Пересіли на електротранспорт
За січень – серпень 2012р. міським електротранспортом перевезено
86,8 млн. пасажирів.
Про це повідомило головне управління статистики у Вінницькій області.
З них тролейбусним транспортом за вказаний період скористалися 45,9 млн. пасажирів, трамвайним – 40,9 мільйонів.
Обсяги виконаного пасажирообороту становили відповідно 188,2 та 167,8 млн.пас.км.
Згідно з офіційними даними, кількість перевезених пасажирів міським електротранспортом та його пасажирооборот у порівнянні з січнем – серпнем 2011р. зросли на 17,1%.
Отож, завдяки міській транспортній реформі на трамваї і тролейбуси за цей час пересіли 12,7 млн. пасажирів.
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