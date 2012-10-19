Гройсман «відібрав» у маршрутників 12,7 млн. пасажирів

За січень – серпень 2012р. міським електротранспортом перевезено

86,8 млн. пасажирів.

Про це повідомило головне управління статистики у Вінницькій області.

З них тролейбусним транспортом за вказаний період скористалися 45,9 млн. пасажирів, трамвайним – 40,9 мільйонів.

Обсяги виконаного пасажирообороту становили відповідно 188,2 та 167,8 млн.пас.км.

Згідно з офіційними даними, кількість перевезених пасажирів міським електротранспортом та його пасажирооборот у порівнянні з січнем – серпнем 2011р. зросли на 17,1%.

Отож, завдяки міській транспортній реформі на трамваї і тролейбуси за цей час пересіли 12,7 млн. пасажирів.