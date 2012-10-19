Кириленко: «Пенсійна реформа знищує українську жінку»

Однією з прерогатив Об’єднаної опозиції у новообраному парламенті буде скасування закону про пенсійну реформу.

Про це на прес-конференції у Вінниці повідомив народний депутат України Іван Кириленко.

- Пенсійна реформа має бути скасована, бо вона знищує українську жінку. Мова йде не просто про додаткові 5 років до пенсійного віку. Жінка в Україні працює у три зміни, - дім, робота, кухня, а як має город – то і в чотири. І, вибачте, в 60 років українська жінка – це все одно, що 90-річна європейка, - сказав опозиціонер. – А ще ж ідеться про додаткові 10 років пенсійного стажу.

За словами політика, жінці в Україні важко знайти роботу після 55 років, не кажучи вже про 60. Але навіть пропрацювавши до зазначеної пенсійної межі жінка далеко не завжди набере необхідні 35 років пенсійного стажу, відтак, більш ніж на мінімальну пенсію розраховувати не зможе.

Окрім того, вважаєКириленко, зазначена норма закладає бомбу сповільненої дії під демографічну ситуацію. Вже нині 2 мільйони молодих дівчат і жінок не мають роботи, а 5-річна «затримка» на роботі старших спровокує їх на пошуки заробітків за кордоном. Всі вони – потенційні матері, й далеко не кожна повернеться на Батьківщину.