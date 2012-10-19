Харчовики забезпечили стрімкий ріст виробництва продукції

За підсумками роботи за вересень поточного року підприємствами області, які займаються виробництвом харчових продуктів, напоїв, забезпечено приріст виробництва проти попереднього місяця в 1,6 рази, в основному, за рахунок масової переробки цукрових буряків, соняшника, овочів та фруктів.

Про це повідомило головне управління статистики у Вінницькій області.

За період з початку поточного року гарно спрацювали виробники рибних продуктів, приріст виробництва проти минулорічного становив 49,0%, підприємства по переробленню та консервуванню овочів та фруктів (відповідно 30,8%), по виробництву олії та тваринних жирів (20,0%), молочних продуктів (17,8%) та продуктів борошномельно-круп’яної промисловості (11,9%).

У м’ясній промисловості у порівнянні з січнем – вереснем 2011р. спостерігалось зростання виробництва: яловичини, телятини свіжої чи охолодженої – на 20,2%, м’яса і субпродуктів харчових свійської птиці свіжих чи охолоджених – на 17,6%, субпродуктів харчових свіжих чи морожених – на 6,5%, ковбасних виробів – на 6,2%.

У промисловості з перероблення та консервування овочів та фруктів випуск овочів, фруктів консервованих з додаванням оцту складає 105,0% від рівня дев’яти місяців минулого року. В 1,9 рази збільшено виробництво соків концентрованих, включаючи купажовані, крім томатного соку.

На підприємствах з виробництва жирів більш ніж на чверть збільшився випуск олії соняшникової нерафінованої та на 7,6% – маргарину і продуктів аналогічних.

У молочній промисловості в 1,8 рази зросло виробництво вершків жирних, у 1,4 рази – молоковмісних продуктів, на 20–29% – масла вершкового, молока обробленого рідкого та молока і вершків сухих, на 15% – молока згущеного, на 9% – продуктів кисломолочних.

Випуск вод мінеральних та газованих непідсолоджених збільшено на 27,1%, а вод газованих з додаванням цукру – на 1,9%.

В 1,7 рази збільшився випуск круп, на 7,4% – виробів кондитерських з цукру, включаючи білий шоколад, без вмісту какао, на 6–8% – майонезу та соусів емульгованих та борошна, на 2,3% – пряників і виробів аналогічних, печива солодкого і вафель.

Продовольчі товари підприємств – виробників Вінниччини відповідають вимогам найвибагливіших споживачів не лише внутрішнього, а й зовнішнього ринку, про що свідчить зростаючий попит на вітчизняні продукти харчування.

Далеко за межами області відома продукція брендів: «Рошен», «Тульчинка», «Білозгар», «Вінницька харчосмакова фабрика», «Авіс», «Караван», «Nеmiroff» та інші.

Споживачі високо цінують та все більше віддають перевагу продуктам наших виробників, які виготовлені на натуральній основі і вирізняються своїми поживними і смаковими властивостями.