Механік покалічився в оглядовій ямі

18 жовтня на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №3 надійшло повідомлення про випадок травматизму на роботі.

Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

24-річний вінничанин, працівник однієї із СТО обласного центру, отримав чисельні політравми тіла й потрапив до лікарні через падіння в оглядову яму.

Пошкодження чоловік отримав з власної необережності.

Стан потерпілого медики оцінюють як середньої важкості.