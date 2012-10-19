Механік покалічився в оглядовій ямі
13:42, 19 жовтня 2012Вінниця
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Впав через необережність
18 жовтня на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №3 надійшло повідомлення про випадок травматизму на роботі.
Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.
24-річний вінничанин, працівник однієї із СТО обласного центру, отримав чисельні політравми тіла й потрапив до лікарні через падіння в оглядову яму.
Пошкодження чоловік отримав з власної необережності.
Стан потерпілого медики оцінюють як середньої важкості.
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