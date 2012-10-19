Студенти ВНТУ – четверті на Всесвітньому кубку SIFE

З 29 вересня по 3 жовтня у м. Вашингтон (США) проходив щорічний Всесвітній кубок SIFE (Students In Free Enterprise).

Цьогоріч Україну на цих змаганнях представляли студенти Вінницького національного технічного університету. «Вінницька п’ятірка» не лише пройшла відбір і стала кращою серед 16 українських команд, а й здобула 4 у місце у своїй лізі та гідно представила наше місто та Україну серед 40 країн світу.

Вінницькі «політехівці» вже вдруге представляли Україну на міжнародному рівні. «У цьому році ми презентували одразу чотири проекти, - розповідає капітан команди Вікторія Зайкова. - Кожен із них був направлений на конкретні цільові аудиторії – зокрема, для людей з низьким рівнем заробітної плати, для пенсіонерів, для дітей та для підприємств, де ми впроваджували нові технологічні рішення. І кожен із цих проектів має реальні позитивні результати».

Так, зокрема, одним із найкращих (на думку самої команди) та найрезультативнішим став проект «Безпечна дорога до школи». Студенти політеху проводили цікаві пізнавальні заняття спільно із працівниками ДАІ у молодших класах 4-х вінницьких шкіл. «Спочатку ми провели опитування серед діток і виявили, що рівень знань у початкових класах щодо правил поведінки на дорозі становить лише 37%, - розповідає голова відділу спонсорства та партнерства команди Сергій Августинов. – Під час занять ми у формі гри відтворювали ситуацію на дорозі поблизу школи, де частина дітей була «машинами», інша – пішоходами. Крім того проводили різноманітні конкурси для малечі стосовно правил поведінки на дорозі, конкурс на кращий малюнок на тему «Я – пішохід», демонстрували пізнавальні мультики тощо. У результаті, середній рівень знань після нашого проекту зріс до 97%».

Всесвітній кубок SIFE тривав декілька днів. У перший день пройшов традиційний Ярмарок культур. Команда Вінницького національного технічного університету не лише гордо підняла прапор України під час параду країн, а й захопила усіх глядачів майстерним виконанням гопака. «Ми дуже вдячні за значну фінансову підтримку з боку міської влади, адже костюми, проживання, харчування, сувенірну продукцію для понад 3500 чоловік, друк та розробку брошур (а це понад 300 екземплярів формату А4) та виготовлення відео презентації – усе це фінансував міський бюджет», - говорить Вікторія Зайкова.

Наступного дня шляхом жеребкування українська команда опинилась у одній лізі із чемпіонами Тунісу, Польщі, Індії та Сенегалу. Вікторія Зайкова, Олексій Михалевич, Сергій Августинов, Станіслав Неснов, Ганна Михальчук під кураторством Миколи Небави у визначений регламентом час презентували свої проекти членам журі, до складу якого увійшли близько 40 представників найвідоміших бізнес-структур. Далі були запитання-відповіді. При чому, і презентація, і спілкування із членами журі проходили виключно англійською мовою. Після вдалого виступу вінничан журі прийняло рішення присвоїти команді нашого політеху 4 місце у лізі. Втім, найкращим результатом, як вважають самі студенти, стала презентація на міжнародному рівні не лише Вінниці, а й України в цілому.

Загалом вінницькі студенти зберегли гарні враження як від самої подорожі, так і від участі у змаганнях. А запропоновані на конкурс проекти студенти планують не лише реалізовувати у життя, а й удосконалювати та розширювати коло цільових аудиторій.

Для довідки:

SIFE - це міжнародна організація, яка об’єднує студентів, викладачів та представників бізнесу в 39 країнах світу. На сьогоднішній день SIFE охоплює понад 57 тисяч студентів з понад півтори тисячі університетів світу. Цьогоріч відбувся ребрендинг організації, відтепер SIFE став Enactus (Entrepreneurial - Action - Us). Тож і сам кубок змінив назву на Enactus World Cup 2012.

Суть програми SIFE полягає у тому, щоб об’єднати студентів, викладачів та представників бізнесу для того, аби реалізувати набуті у вишах знання для навчання будь-яких груп населення в своєму місті, селищі чи регіоні принципам ринкової економіки, навичкам особистого успіху та підприємництва, фінансовій грамотності тощо. Студенти самостійно обирають цільові аудиторії, методи роботи, кількість проектів, їх тривалість та масштаби. Головне, вони повинні розуміти, яким чином проекти мають бути реалізовані та які результати принесуть. Крім того, якщо для проекту необхідні кошти, студенти мають вміти їх знайти, залучивши спонсорів або заробивши гроші в процесі комерційної діяльності.

У країнах, де існує програма SIFE (на сьогоднішній день це 39 країн), в кінці академічного року відбуваються Національні змаганнями SIFE. Під час змагань команди презентують результати своїх освітніх проектів перед суддями, в ролі яких виступають представники бізнесу. Судді оцінюють проекти і визначають найкращу команду, яка досягла найбільшого позитивного впливу на покращення якості життя та життєвого рівня суспільства. Ця команда отримує звання Національного чемпіона SIFE та здобуває право представити свою країну на Всесвітньому кубку SIFE.

SIFE була заснована в 1975 році як регіональний проект в техаському National Leadership Institute. Кожної осені студентські команди починали роботу над власними практичними проектами в області вільного підприємництва, а в кінці весни презентували досягнуті результати на місцевих змаганнях. До 1995 року SIFE розвивалась лише в США, поки в програмі не взяли участь студенти, що приїхали по програмі обміну з Казахстану, Киргизстану та Таджикистану. В березні 1996 року були проведені перші змагання поза межами США – в Бішкеку, Киргизстан. В наступному році 20 команд SIFE взяли участь в міжрегіональних змаганнях в Алма-Аті, Казахстан. В той самий час команди SIFE почали з'являтись в Канаді, Мексиці та Польщі. В кінці 1990-х SIFE охопила такі країни як Албанія, Бразилія, Південна Корея, Україна, Росія та Узбекистан. В 2000р. відбувся ще більш крупний ріст - програма стартувала в Австралії, Білорусі, Ботсвані, Гані, Малайзії, Нігерії, Південній Африці, Великобританії та на Філіппінах.