На Тяжилові малюкам продають цигарки і алкоголь

У місті продовжується робота по недопущенню продажу алкоголю та тютюну особам, які не досягли 18-річного віку. На засіданні Ради підприємців при міському голові, яка відбулась у мерії, дитячий омбудсмен третьої каденції Тимур Мустафаєв доповів підприємцям про результати рейдів, проведених школярами в закладах торгівлі міста.

Про це повідомляє Департамент у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради.

Минулого року було підписано Меморандум про взаємодію органів місцевого самоврядування та суб’єктів малого і середнього бізнесу щодо запобігання випадкам продажу алкогольних та тютюнових виробів неповнолітнім. Тоді члени Ради підприємців домовились про ряд заходів щодо протидії продажу підакцизних товарів підліткам. Зокрема, підприємці зобов’язались провести роз’яснювальну роботу серед своїх робітників стосовно заборони продажу алкогольних і тютюнових виробів дітям. Якщо ж продавці будуть допускати такі порушення, то вони будуть каратись штрафом. В свою чергу дитячі омбудсмени проявили ініціативу та систематично проводять рейди по закладах торгівлі із тим, аби перевірити, чи дотримуються продавці вимог Меморандуму.

Цього разу «під прицілом» школярів опинились торгові точки на вулицях Чехова, Ватутіна та біля автовокзалу «Східний». Діти намагалися придбати цигарки та алкоголь у восьми торгівельних закладах. У трьох із них заборонений товар їм продали, не спитавши про вік та не попросивши пред’явити паспорт.

Міський голова Володимир Гройсман нагадав керівникам закладів, де виявлені факти порушення вимог Меморандуму, що окрім штрафів, передбачених законодавством України, на власників магазинів можуть чекати й інші санкції. Офіційно зафіксовані такі порушення можуть бути підставою для того, аби позбавити підприємця ліцензії на торгівлю підакцизними товарами.

- Ми прагнемо зробити усе для того, аби нашим дітям не продавали цигарки та алкоголь, - говорить Володимир Гройсман. – Я сподіваюсь на ваше розуміння і хочу нагадати, що рейди проводитимуться і надалі, а в разі повторення таких випадків ми будемо вимушені розривати договори оренди із підприємцями. Ми бачимо певне покращення ситуації, але три із восьми випадків – це ще поганий результат. Нашим дітям в магазинах взагалі не повинні продавати заборонені товари.