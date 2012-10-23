Через вибори школярі не вчитимуться

У зв’язку з парламентськими виборами школярі підуть на канікули на чотири дні раніше – відпочинок розпочнеться вже цього четверга, 25 жовтня. До навчання школярі повернуться 1 листопада.

Про це повідомляє департамент у справах ЗМІ Вінницької міської ради.

Цьогоріч осінні канікули триватимуть тиждень і розпочнуться вони на чотири дні раніше, аніж попередньо було заплановано Міністерством освіти та науки України.

Пов’язано це із тим, що майже в усіх школах Україні в цілому і у Вінниці зокрема розміщуються виборчі дільниці (майже третина вінницьких дільниць розташовано саме у приміщеннях шкіл).

До того ж вчителі, завучі і директори шкіл входять до складу більшості дільничних комісій.

Щоб підготувати виборчі дільниці належним чином до парламентських виборів, які відбудуться 28 жовтня, прийнято рішення відпустити дітей на відпочинок раніше.