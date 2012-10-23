Туристи принесли Вінниці більше грошей, ніж планували
10:05, 23 жовтня 2012Вінниця
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72 тисячі замість 65
Вінницький бюджет перевиконав план по надходженням від сплати туристичного збору за підсумками січня-вересня поточного року.
Про це радіо "Місто над Бугом" повідомив начальник відділу у справах сім'ї, молоді та туризму Вінницької міської ради Руслан Анфілов.
За період січня-вересня поточного року до міської скарбниці надійшло понад 72 тисячі гривень при запланованих річних надходженнях у 65 тисяч гривень. Минулого року при запланованих надходженнях від туристичного збору у 61 тисячу гривень реально надійшло 62 тисячі 732 гривні.
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