Немовля зварилось в окропі
10:20, 23 жовтня 2012Вінниця
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У стані середеньої важкості
22 жовтня о 18:00 на пункт зв’язку самостійної державної пожежно-рятувальної частини №12 міста Могилів-Подільський надійшло повідомлення про те, що до хірургічного відділення місцевої лікарні каретою швидкої допомоги була доставлена однорічні дівчинка з термічними опіками обох ніг III ступеня.
Про це повідомляє теруправління МНС у Вінницькій області.
Як стало відомо, через недогляд батьків малеча перекинула на себе ємність з гарячою водою. На даний час потерпіла знаходиться у стані середньої важкості.
МНС закликає батьків не залишати без нагляду своїх дітей та слідкувати за тим, щоб вони не могли дістати речі, які можуть загрожувати їхньому життю та здоров'ю.
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