Немовля зварилось в окропі

22 жовтня о 18:00 на пункт зв’язку самостійної державної пожежно-рятувальної частини №12 міста Могилів-Подільський надійшло повідомлення про те, що до хірургічного відділення місцевої лікарні каретою швидкої допомоги була доставлена однорічні дівчинка з термічними опіками обох ніг III ступеня.

Про це повідомляє теруправління МНС у Вінницькій області.

Як стало відомо, через недогляд батьків малеча перекинула на себе ємність з гарячою водою. На даний час потерпіла знаходиться у стані середньої важкості.



МНС закликає батьків не залишати без нагляду своїх дітей та слідкувати за тим, щоб вони не могли дістати речі, які можуть загрожувати їхньому життю та здоров'ю.



