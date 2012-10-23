Тимофій Сердечний зігріє в осінній холод

Новий цикл музичних вечорів для витонченої публіки Регіональний центр сучасного мистецтва «АртШик» розпочинає 26 жовтня о 18.30 концертом автора та виконавця Тимофія Сердечного з міста Коростень. Про це повідомляє сайт lorna-l.livejournal.com.

Сфера захоплень цієї творчої людини надзвичайно широка. Тимофій навчався на відділенні книжної графіки у Львівському поліграфічному інституті, а зараз займається станковим живописом та графікою, книжною графікою та каліграфією. Але і музика захоплювала його завжди: Сердечний грає класичну, старовинну і сучасну музику на класичній гітарі та флейті, він - концертуючий виконавець власних творів.

Тимофій Сердечний є головою клубу авторської пісні «Менестрель» у Коростені, членом Житомирського відділення асоціації композиторів-піснярів Національної Всеукраїнської музичної спілки, головою Житомирського представництва Всеукраїнського об'єднання діячів авторської пісні та організатором концертів виконавців авторської пісні. У музиканта декілька проектів – це акустичний арт-рок квартет «Нічний експрес» (Львів), дует з назвою «Фіолетовий бісер» з Олександром Варичевим та спільний проект з львів'янином Ігорем Семочко. Тимофій Сердечний - лауреат та дипломант фестивалів авторської пісні у Ялті, Одесі, Полтаві, Сумах, Львові, Житомирі, Балаклаві. Він випустив музичний альбом Magnificat (2003) та дві збірки власних поезій.