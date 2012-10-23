Молодь запрошують побігати по місту з фотоапаратом

24 жовтня з 15 до 18 год одна з вінницьких молодіжних організацій пропонує побігати по місту з фотоапаратом напоготові та погратись у командну, пригодницьку та майже спортивну гру – фото-квест. Учасникам та переможцям обіцяють логічний квест та творчий фотоконкурс, а насамкінець призи та дипломи.

Ті, хто бажає взяти участь у фото-квесті повинні зібрати команду (2-5 людей, озброєних фотоапаратами), зробити креативні фотографії з виконаним завданням і принести їх організаторам. Кожна команда отримує лист завдань, з певними темами, які їм потрібно виконати за встановлений час, а також лист-покажчик, в якому описані правила участі, дата, час, місце старту, фінішу, контрольний час. За кожне правильно виконане завдання учасник буде отримувати оцінку в балах від журі конкурсу. Переможе учасник з найбільшим сумарним кількістю балів.

Для участі у фото-квесті потрібно: зареєструвати команду, вказавши її назву, прізвища учасників та контактний телефон капітана команди. Реєстрація проводиться за телефоном 0632808532. Потрібно мати цифровий фотоапарат з чистою картою пам'яті, а також засоби перенесення інформації з фотоапарата на комп'ютер суддів.

Всі команди на старті отримують однаковий комплект карток-завдань. Старт у всіх команд відбувається в один і той же час, з одного місця. Маршрут проходження завдань кожна команда визначає для себе самостійно. Найпізніше о 19:00 всі команди повинні принести результат і журі буде виставляти оцінки за наступними критеріями: відповідність завданням, креативність виконання, художність кадру.