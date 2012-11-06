Після зміни голови ОВК Домбровський переміг Солейко

Центральна виборча комісія прийняла протоколи виборчого округу №11 у Вінниці.

Про це повідомляє "Української правда".

Комісія більше півгодини розглядала це питання. Зокрема, представник Об'єднаної опозиції Олег Мохницкий заявив, що за результатами підрахунку голосів окружкомом, ЦВК направити матеріали в прокуратуру.

"Ви слідчому будете давати пояснення, а не мені. Я, будучи депутатом, не залишу це питання і спроваджу його до кінця", - пригрозив він членам ОВК.

В той же час, куратор області в ЦВК Юлія Швець заявила, що "округ абсолютно обґрунтовано може бути включений в перелік проблемних округів".

Як доказ своєї правоти вона привела результати на окремих дільницях", наприклад, з 431 голоси за Солєйко недійсними були визнані 223, за Домбровського тільки один, за Добровольського - один".

Зазначимо, при підрахунку голосв на окрузі №11 у Вінниці лідирувала представниця Об'єднаної опозиції "Батьківщина" Наталія Солєйко, але після того, як ЦВК змінив голову окружкому, переможцем став самовисуванець Олександр Домбровський.

Крім того, заступник голови Центрвиборчкому Жанна Усенко-Чорна заявила, що комісія може рекомендувати повторні вибори в чотирьох мажоритарних округах. Серед названих був і округ №11.

