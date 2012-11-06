Тренер Узєлкова завоював «срібло» на Кубку світу

13:00, 06 листопада 2012
Вінниця
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З пауерліфтингу серед ветеранів

Відомий вінницький тренер з боксу, рукопашного та універсального бою, карате і вільної боротьби Віталій Вдовкін в Києві на Кубку світу з пауерліфтингу серед ветеранів завоював срібну медаль! Нинішньому тренеру В’ячеслава Узєлкова – за 60 років, але він є у чудовій спортивній формі. Раніше займався важкою атлетикою, а останнім часом захопився пауерліфтингом.

– На Кубку світу я виступав у ваговій категорії до 90 кг. Змагався у силовому триборстві. Присів зі штангою на плечах вагою 160 кг, вижав лежачи на горизонтальній лаві 90 кг і відірвав від землі 190 кг, – розповів Віталій Вдовкін. – До речі, я регулярно тренуюсь, але при цьому не перевантажуюсь. Веду здоровий спосіб життя. 

Віталій Вдовкін планує завоювати в пауерліфтингу всі головні титули серед ветеранів. Зокрема збирається стати чемпіоном Європи та світу! Серйозно готуватиметься до континентального змагання, яке пройде навесні 2013 року.

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