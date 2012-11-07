На Вінниччині відтворюватимуть цінних і зникаючих риб

6 листопада 2012 року відбулося засідання постійної комісії обласної Ради з питань охорони довкілля, раціонального використання надр. Одним із питань, які розглянула комісія, була Програма розвитку рибного господарства у Вінницькій області на 2012-2016 роки, розроблена Головним державним управління охорони, використання і відтворення водних живих ресурсів та регулювання рибальства у Вінницькій області спільно з Вінницьким національним аграрним університетом.

Про це повідомила прес-служба Вінницької обласної ради.

Згідно з повідомленням, Програма схвалена Вченою радою Вінницького національного аграрного університету та визнана Державним агентством рибного господарства України однією з найкращих серед 8 вже прийнятих в Україні.

Програма спрямована на підтримку та розвиток галузі рибництва, забезпечення раціональних норм споживання риби населенням області, стабілізації цінової ситуації на ринку рибної продукції.

Одним із завдань програми є створення на базі Вінницького національного аграрного університету навчального науково-виробничого рибного господарства для підготовки фахівців у галузі знань «Рибне господарство та аквакультура» та будівництво комплексу з відтворення найбільш цінних та зникаючих видів риб України.

Депутати постійної комісії схвалили проект рішення про Програму розвитку рибного господарства у Вінницькій області на 2012-2016 роки та запропонували внести її на розгляд чергової сесії обласної Ради.