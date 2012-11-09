Стрілянина в гуртожитку: куля в скроню

Чоловік, який влаштував стрілянину у гуртожитку в місті Вінниці, може провести сім років за гратами. Перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, 37-річний житель смт. Піщанки, в гуртожитку по вулиці Тарногородського влаштував стрілянину з пристрою для відстрілу гумових куль. Від дій зловмисника постраждала 24-річна мешканка гуртожитку. Куля влучила їй у скроню.

Про це повідомив СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

6 листопада о пів на дванадцяту годину ночі по телефону спецлінії 102 надійшло повідомлення від мешканців гуртожитку, розташованого по вулиці Тарногородського, що на п’ятому поверсі невідомий чоловік влаштував стрілянину зі зброї.

На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група працівників міліції. На сходинках між четвертим та п’ятим поверхами двоє мешканців гуртожитку тримали п’яного чоловіка, а неподалік від них на площадці лежав пістолет.

Побачивши людей у формі, порушник почав нецензурно лаятися та чинити опір працівникам міліції, які намагалися його вгамувати та доставити у райвідділ. Лише кайданки на руках змогли заспокоїти зловмисника.

В цей час лікарі швидкої допомоги надавали першу медичну допомогу 24-річній мешканці гуртожитку. Дівчина, до кімнати якої увірвався незнайомець, отримала вогнепальне поранення скроневої ділянки голови. Щоб дістати кулю, потерпілу негайно було доставлено до нейрохірургічного відділення міської клінічної лікарні.

- Те, що ми пережили, страшно навіть згадувати, - каже 23-річна Ольга, яка стала свідком того, що відбувалося на п’ятому поверсі гуртожитку. – Ми з сестрою йшли з кухні до своїх кімнат, коли до нас підійшов незнайомець та попросив вивести на вулицю. Сестра погодилась допомогти чоловікові, який знаходився в нетверезому стані, та вказала на вихід. Чоловік несподівано схопив її однією рукою за кофту, а іншою почав щось діставати з-під куртки. Я побачила кобуру, і одразу зрозуміла що зараз він дістане зброю. В цей час сестрі вдалося вирватися від нападника, і ми зачинилися в одній з кімнат та зателефонували своїм чоловікам. Ми страшенно перелякалися, коли почули постріли… Чоловіка сестри ще не було вдома, а у її відчиненій кімнаті спала дворічна дитина.

- Коли мені зателефонувала дружина, я миттю вибіг з кімнати та побачив в коридорі незнайомця зі зброєю в руках. Чоловік нецензурно лаявся, відчиняв двері до усіх кімнат та стріляв. Тоді я побачив, що в коридор вибігла сусідка. У неї по обличчю текла кров. Лякатися не було часу, адже у мене в кімнаті залишився дворічний син, а у сусідній спав дворічний племінник. Треба було діяти. На сходинках я накинувся на чоловіка та намагався з його рук вирвати пістолет. В цей час додому біг чоловік жінчиної сестри. Ми вирвали з рук незнайомця пістолет та відкинули його якомога далі, а чоловіка тримали що є сили до приїзду працівників міліції, - розповідає 25-річний Олександр.

Затриманим виявився 37-річний житель смт. Піщанка. Попередньо встановлено, що чоловік приїхав в Вінницю до свого товариша, з яким святкували довгоочікувану зустріч. Коли у друзів закінчилось спиртне, гість вирішив сходити у найближчий магазин ще за однією пляшкою. Повертаючись додому до товариша, він переплутав будинки та зайшов у сімейний гуртожиток. Там чоловік заблукав, та розлютившись, розпочав стрілянину. В усьому що сталося затриманий винить виключно горілку та запевняє, що нікому не хотів спричинити шкоди.

Вилучений з місця події спецзасіб є зареєстрованим пристроєм для відстрілу гумових куль, на який порушник має необхідний дозвіл.

Зараз зловмисник знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання. За даним фактом порушена кримінальна справа за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 КК України (Хуліганство, вчинене з застосуванням зброї). Затриманому загрожує покарання від трьох до семи років ув’язнення.

