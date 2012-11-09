В нову школу для сільських дітей вкладають 7 мільйонів

Голова облдержадміністрації Микола Джига 8 листопада проінспектував хід будівельних робіт та провів виробничу нараду на будівельному майданчику майбутньої школи у селі Зведенівка Шаргородського району, - повідомляє управління у справах преси та інформації Вінницької ОДА.

Як зазначив Микола Джига, будівництво школи – класичний бюджетний проект. Таким чином влада області вирішує наболілу проблему довгобудів, особливо у сільській місцевості.

Директор школи Олексій Кутникрозпові, що приміщення діючої Зведенівської СЗШ не відповідає санітарно-гігієнічим вимогам. Школа розміщена в чотирьох пристосованих приміщеннях, два з яких побудовані в 1901 році. Спортивна та актова зали взагалі відсутні.

Будівництво нового приміщення було розпочато у 1991 році місцевим сільгоспформуванням, призупинено у 1998 році, а у 2011 році, за ініціативи обласного керівництва після численних звернень мешканців села, будівництво відновили.

За рахунок коштів районного бюджету відділом освіти Шаргородської РДА у 2011 році виготовлено проект на добудову незавершеного будівництва Зведенівської СЗШ І-ІІІ ступенів. Проектувальник – ПВІ «Вінницяагропроект». За результатами конкурсних торгів по об’єкту, генеральним підрядником будівництва визначено ТОВ «Поділля-інвестбуд».

Кошторисна вартість об’єкту становить майже 12 мільйонів гривень. У 2012 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку передбачено освоїти 7 млн. грн.

З початку будівництва дах приміщення школи перекрито, виконано зовнішню стяжку та внутрішню штукатурку стін. Завершено роботи по облаштуванню зовнішніх мереж водопостачання та внутрішніх перегородок. Ведуться роботи по утепленню фасадів. Котельне господарство школи буде облаштоване за новітніми технологіями, зокрема, передбачається використання пелетів.

Голова облдержадміністрації повідомив, що після введення в дію нового типового приміщення школи в с.Зведенівка планується створити на її базі освітній округ із підвезенням учнів з навколишніх сіл: Голичинці, Ярове, Юліямпіль, де кількість дітей значно зменшилася.

Зведенівка – чи не єдине село у Шаргородському районі, де кількість дітей шкільного віку не зменшується, а зростає. Школа розрахована на 150 місць.

Зараз у школі навчається 138 учнів. В селі нараховується 89 дітей віком від 1 до 5 років, тож підростає нове покоління майбутніх школяриків, які з нетерпінням чекають шкільного новосілля.

Микола Джига запевнив, що з 1 вересня 2013 року шкільний дзвінок пролунає у стінах новозбудованої школи і маленькі жителі Зведенівки сядуть за парти у світлих просторих класах.