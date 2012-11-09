На Днях моди сьогодні - все в «Ажурі»

У торговельному центрі «ШОК» тривають «Вінницькі дні моди». Зокрема, 9 листопада, о 19-00, колекцію «Снігова королева» представить вінницька дизайн-студія «АЖУР», - повідомляє «Місто над Бугом».

Бренд "АЖУР" - це одяг, який від самого початку виконується індивідуально. Починається все з вибору пряжі, моделі та техніки в"язання, в які буде вигідніше і комфортніше виглядати модель. Кожна модель обробляється ручними роботами : вишивка шовком, бісерна обробка з натуральним камінням. Обробка натуральним хутром остаточно завершить образ її величності.

Нагадаємо, у перший день загальноміського фестивалю моди у «ШОЦІ» свої колекції продемонстрували молоді дизайнери, які навчаються в Інституті конструювання одягу Наталя Мудрак і Костянтин Кондратьєв. Вони дебютували на подібних фешен-показах колекціями «Морський коктейль» і «Батерфляй».

Колекція коктейльних жіночих суконь від Наталії Мудрак призначена для молодіжних вечірок та різноманітних свят. Сукні виготовлені з шовку і тафти з елементами інших тканин. Жіночий образ «Народжена з морської піни, схожа на Венеру» запропонував жінкам дизайнер Костянтин Кондратьєв. Це вечірній одяг в бірюзово-кремових кольорах і оздоблений стразами для вишуканих дам.

Триватимуть «Вінницькі дні моди» до 11 листопада. За словами одного з організаторів фесту директора департаменту адміністративних послуг Вінницької міської ради Сергія Кудлаєнка, з кожним роком популярність цього дійства зростає, відтак більшає і дизайнерів, які прагнуть продемонструвати свої колекції. «Тому «Вінницькі дні моди» цілком ймовірно у майбутньому можуть стати «Вінницькими тижнями моди», принаймні ми цього прагнемо», - зазначив Сергій Кудлаєнко.