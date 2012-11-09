Майбутніх абітурієнтів кличуть на пробне тестування

До 30 листопада у триває реєстрація на пробне тестування, під час якого майбутні абітурієнти зможуть перевірити свої знання перед відповідальним ЗНО- 2013.

Як повідомив методист Вінницького регіонального центру оцінювання знань Володимир Кудирко, вартість одного тесту складає 80 гривень.

Щодо нововведень у процедурі майбутнього тестування для потенційних абітурієнтів, то Володимир Кудирко повідомляє наступне: «Серед нововведень можна виділити те, що ми додали ще один предмет, якого раніше не було в списку – «Світова література».

Офіційна процедура незалежного зовнішнього оцінювання знань розпочнеться на початку червня наступного року.