Дорослі вінничани, що п’ють молоко, можуть бути нащадками аріїв

Сенсаційні відомості стосовно походження українців оприлюднив унікальний телевізійний проект власного виробництва каналу "Україна" - "ДНК-портрет нації". Фільм розповів про масштабне генетичне дослідження британського вченого Пітера Форстера з використанням новітніх технологій і з залученням кращих світових лабораторій і експертів, яке було проведено за ініціативою каналу "Україна".

Вчені-генетики взяли зразки ДНК у жителів по всій Україні - від Луганська до Ужгорода, від Ялти до Чернігова. У генетичному дослідженні взяли участь, як звичайні люди з різних куточків України, так і відомі українці: Олег Скрипка, Остап Ступка, Руслана Писанка, Василь Вірастюк, Альона Вінницька, Олександр Пономарьов та інші.

Як відомо, за зразком ДНК можна визначити коріння кожної людини, "пірнувши" на тисячі років тому - тобто, точно сказати, звідки прийшли його предки: з Індії, з Близького Сходу, Африки, Скандинавії, Якутії... Можливості сьогоднішнього ДНК-аналізу дозволяють заглянути в родовід кожної людини на 10 000 і навіть 30 000 років тому, і з упевненістю сказати, звідки він родом, де його коріння.

Як з’ясувалося в ході дослідження, приблизно 5% українців мають гении арабів, які свого часу вели захопницькі війни на півдні країни. Кожний шістнадцятий українець має гени варягів. Приблизно в рівній мірі – близько 20% - нація є носієм генів трипільців та кельтів.

Найбільшою ж мірою ми є нащадками аріїв. За висновками дослідника, саме генетична мутація цієї спільноти дозволила їм вживати молоко у дорослому віці і завдяки цьому вижити 4600 років тому, коли під час настання малого льодовикового періоду землеробство через неврожаї прогодувати людей вже не могло.

З огляду на те, що частота знаходження генів аріїв в українців добігає 50%, вчений припустив, що саме з української землі вони поширились в Європу, а також в Пакистан та на північ Індії.

Загалом, як з’ясували вчені, на території нинішньої України люди мешкали вже 40 тис. років тому.

Всі ці дослідження велися на основі аналізу Y-хромосоми, яка успадковується тільки чоловіками.Коли ж вчені дослідили мітохондрії Х-хромосоми жінок, то з’ясувалося, що саме жінки є найдавнішим етносом, який мешкав на території нашої держави. А всі «привнесені» по чоловічій лінії гени прижилися «у крові» нинішніх українців завдяки тому, що споконвіків жінки обирали «найкрутіших» чоловіків, які їм траплялися, приходячи на їхні землі, щоб забезпечити своїм майбутнім дітям виживання, достаток і високе соціальне становище.

До речі, генетичними сестрами виявилися Руслана Писанка та Альона Вінницька, які взяли участь у дослідженні.

Нащадками аріїв виявились виявились Фагот, Олег Скрипка та Василь Вірастюк. А Олександр Пономарьов виявився нащадком трипільців.



