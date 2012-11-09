Прокуратура захистилась за комунальників
13:15, 09 листопада 2012Вінниця
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Залишила 259 тисяч гривень
Прокуратура відстоює інтреси КП "Віннияцяміськтеплоенерго".
Прокуратурою області до Вищого господарського суду України внесено касаційну скаргу в інтересах держави в особі КП "Віннияцяміськтеплоенерго" про скасування постанови Рівненського апеляційного господарського суду, якою задоволено скаргу ТОВ "Шанс Два".
Про це повідомляє прес-служба прокуратури Вінницької області.
Вказаною постановою скасовано рішення господарського суду Вінницької області та залишено без розгляду позов заступника прокурора області в інтересах держави в особі КП "Вінницяміськтеплоенерго" до ТОВ "Шанс Два" про стягнення 259 тис. грн. заборгованості за споживання теплової енергії.
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