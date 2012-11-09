Прокуратура захистилась за комунальників

Прокуратура відстоює інтреси КП "Віннияцяміськтеплоенерго".

Прокуратурою області до Вищого господарського суду України внесено касаційну скаргу в інтересах держави в особі КП "Віннияцяміськтеплоенерго" про скасування постанови Рівненського апеляційного господарського суду, якою задоволено скаргу ТОВ "Шанс Два".

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Вінницької області.

Вказаною постановою скасовано рішення господарського суду Вінницької області та залишено без розгляду позов заступника прокурора області в інтересах держави в особі КП "Вінницяміськтеплоенерго" до ТОВ "Шанс Два" про стягнення 259 тис. грн. заборгованості за споживання теплової енергії.