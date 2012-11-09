"Ланос" вбив пішохода

13:36, 09 листопада 2012
Вінниця
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Не справився з керуванням

8 листопада о 17.50 на автодорозі  Вінниця-Турбів, в районі повороту до села Велика Стадниця, 39-річний водій авто «ДЕО-ЛАНОС» з Вінниці не справився з керуванням та наїхав на 48-річного жителя села Стадниця.

Про це повідомляє прес-служба Державтоінспекції у Вінницькій області. 

В результататі дорожньої пригоди пішохід від отриманих травм загинув на місці.

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