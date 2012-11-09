Наталя Добринська стала віце-президентом

Вчора на звітно-виборчій конференції Федерації Федерації легкої атлетики України обрали нового президента Ігоря Гоцула. Першим віце-президентом федерації було обрано Євгена Баженкова, а віце-президентами - відомих українських легкоатлеток Ольгу Бризгіну та Наталю Добринську.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення ухвалили делегати. Керівництво федерації заздалегідь вирішило, що конференція буде проведена у закритому режимі, тому журналісти не були допущені на початок засідання, а про результати конференції було оголошено на прес-конференції після її закінчення.

Так завершився скандал з фінансовими махінаціями з боку керівництва федерації. Дворазового олімпійського чемпіона Валерія Борзова на керівному посту змінив колишній генеральний секретар ФЛАУ Ігор Гоцул.

Як відомо, після колективної скарги близько ста легкоатлетів, почалося розслідування діяльності ФЛАУ. Було виявлено нецільове витрачання коштів на суму понад 1,3 млн державних гривень.