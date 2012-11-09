Від "Мегамолу" у таксиста вкрали машину

14:25, 09 листопада 2012
Вінниця
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Викрадачу 23 роки

8 листопада в 2-й відділ Вінницької міліції із заявою звернувся  30-річнйи таксис служби "069". Він повдіомив, що в період з 22.30  7 листопада по 12.00 8 листопада з автостоянки ТРЦ «МЕГАМОЛ» по вул. 600-річчя, 17 угнали його авто «ДЕО НЕКСІЯ».

 

Про це повідомляє прес-служба Державтоінспекції у Вінницькій області.

В ході првоедення оперативно-розшукових заходів встановлено, що злочин скоїв 23-річний вінничанин. Авто поміщено на штрафмайданчик.

По факут вбачаються ознаки злочинку, перебаченого Ч.1 СТ.289 КК України. Матеріали будуть направлені у прокуратуру міста. 

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