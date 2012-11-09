15 чиновників Вінницької залізниці притягнули до відповідальності

Фахівці Управління Держтехногенбезпеки провели перевірки стану пожежної та техногенної безпеки окремих структурних підрозділів Державного територіально-галузевого об’єднання «Одеської залізниці», що розташовані у Вінницькій області.

Про це повідомляє управління Держтехногенбезпеки у Вінницькій області.

- Щодня на даних об’єктах можна спостерігати постійний потік людей, і в разі виникнення надзвичайної ситуації, кількість жертв може бути досить великою. Саме тому дотримання вимог пожежної безпеки повинно виконуватися на належному рівні, - зазначив заступник начальника відділу державного пожежного нагляду, дізнання та ліцензування Олег Депешко. - Так як останню пожежу на залізниці Вінниччини зареєстровано у 2010 році, можна зробити висновок, що керівництвом проводиться робота щодо покращення протипожежного стану підпорядкованих об’єктів.

Проте під час проведених перевірок інспекторами було виявлено ряд порушень, а також запропоновано до виконання 234 протипожежних заходи. Залишаються невиконаними роботи по вогнезахисній обробці дерев’яних конструкцій будівель, обладнання будівель та споруд автоматичними установками пожежної сигналізації та системами оповіщення, які потребують значних матеріальних затрат.

В цілому за фактами порушень та невиконання вимог пожежної та техногенної безпеки співробітниками Управління Держтехногенбезпеки у Вінницькій області притягнуто до адміністративної відповідальності 15 керівників та інших посадових осіб структурних підрозділів.



