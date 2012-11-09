Польща святкуватиме День незалежності у Вінниці
16:24, 09 листопада 2012Вінниця
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Приїде оркестр
11 листопада у приміщенні Вінницької обласної філармонії у «Плеяді» пройде урочисте відзначення національного свята Польщі – Дня незалежності.
Зокрема за ініціативи генерального консула Республіки Польща у Вінниці пана Кшиштофа Свідерека пройде концерт зразково-показового оркестру військово-повітряних сил Республіки Польща.
По закінченню пан Кшиштоф організовує урочистий прийом для видатних людей Вінниччини.
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