Польща святкуватиме День незалежності у Вінниці

Приїде оркестр

11 листопада у приміщенні Вінницької обласної філармонії у «Плеяді» пройде урочисте відзначення національного свята Польщі – Дня незалежності. Зокрема за ініціативи генерального консула Республіки Польща у Вінниці пана Кшиштофа Свідерека пройде концерт зразково-показового оркестру військово-повітряних сил Республіки Польща. По закінченню пан Кшиштоф організовує урочистий прийом для видатних людей Вінниччини.

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