Записати дитину у дитсадок можна по Інтернету

З 19 листопада 2012 року дитину на чергу у будь-який садочок міста можна поставити через сайт Вінницької міської ради (http://www.vmr.gov.ua). Черга до дитсадків тепер буде лише електронною, і для того, щоб включити в неї дитину не потрібно йти до керівництва закладу. Батьки самі можуть обрати дошкільний заклад у потрібному мікрорайоні міста. Через Інтернет-ресурс можна ознайомитись і з роботою садка, спеціалізацією закладу та його колективом на офіційному сайті ДНЗ.

Про це повідомляє Департамент у справах ЗМІ та інформації Вінницької міськради.

Під час реєстрації у чергу встановлюється дата та час подання заявки, які не підлягають зміні за жодних обставин. А в пакет документів, який готується під час оформлення у ДНЗ, має входити витяг із електронної черги. Це забезпечить рівність умов усіх дітей щодо отримання дошкільної освіти.

Обов’язковою умовою зарахування дитини до дошкільного навчального закладу є заповнення одним з батьків реєстраційної форми. В неї вносяться особисті дані: прізвище, ім’я, та по батькові дитини, дата народження, серія та номер свідоцтва про народження, адреса та дані про батьків, телефон та електронна адреса для зв’язку (але ці дані не доступні відвідувачам сайту). Окрім того, батьки можуть внести і рік, коли саме хочуть дитину відправити у садок.

При успішній реєстрації заявки встановлюється статус «Зареєстровано в черзі», дата та час реєстрації не підлягає зміні за жодних обставин. Як тільки в садку звільнилося місце в групі потрібного віку (або ж є вільним на даний час) – батькам повідомляють в електронному та телефонному режимі про можливість влаштування дитини у садок. Статус реєстрації набуде вигляду «Є можливість зарахування в ДНЗ» і буде запропоновано місце в обраному садочку. Після чого не варто зволікати із подачею документів, бо якщо батьки довгий час не виходитимуть на зв’язок, їхня дитина автоматично вибуває з черги.

Зареєструватися можна тільки один раз в один садочок. Якщо ж черга у обраний садочок велика, працівники департаменту освіти можуть запропонувати батькам місце у іншому закладі у цього ж мікрорайону.

Якщо у сім’ї змінюються обставини і є необхідність оформитись в інший садок, в електронному реєстрі буде така можливість. Але разом з цим не можливо стати в чергу одразу в кількох садках.

- Зараз офіційна черга у вінницькі садочки 360 дітей, однак неможливість реєструватися у черги в кілька садків скоріш за все зменшить її, - каже начальник міського департаменту освіти Володимир Буняк.

Якщо у сім’ї немає можливості самостійно поставити дитину у електронну чергу, необхідно, щоб один з батьків прийшов до центру «Прозорий офіс», працівник якого допоможе заповнити реєстраційну форму та внести її у реєстр. У батьків також буде можливість роздрукувати сторінку з реєстру.

- В подальшому ми будемо інспектувати садочки, як приймаються до них діти згідно електронної черги, і якщо виявимо порушення – у керівництва дошкільних закладів будуть проблеми, - каже вінницький міський голова Володимир Гройсман. ​