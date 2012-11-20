Батьки «загавились» - дитина отруїлась

19 листопада о 20:12 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №18 міста Іллінці надійшло повідомлення про те, що до приймального відділення доставлено 2-річну жительку села Городок з діагнозом «гостре отруєння медикаментами».

Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

За словами батьків, за їх недбалості дівчинка випадково вжила ліки.

На даний час малеча знаходиться у реанімаційному відділенні. Стан потерпілої задовільний.

Рятувальники звертаються до громадян більш пильно наглядати за власними дітьми.