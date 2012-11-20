Ліцеїсти відзначать день народження з акторами театру

Учні техліцею відзначать 130-річчя українського національного театру спільно із акторами

22 листопада об 11.30 у приміщенні дитячої бібліотеки ім. Франка відбудеться круглий стіл за участю учнів 10 класу та вчителів Вінницького технічного ліцею, артистів обласного театру ім. Садовського та фахівців-бібліотекарів з нагоди 130-річчя створення Українського національного театру. У програмі театралізовані виступи самодіяльних та професійних акторів, історичне дослідження творчого спадку.

У 1882 році на теренах сучасної України утворився перший професійний театр національної формації – театр Корифеїв.

Існує думка, що людство досягає нових висот тому, що нові покоління спираються на плечі своїх попередників. Наше сучасне театральне мистецтво спирається на міцні плечі талановитої плеяди корифеїв, які в другій половині ХІХ століття започаткували наш український театр.

Стиль синкретичного театру, що поєднував драматичне й комедійне дійство з музичними, вокальними сценами, включаючи хорові й танцювальні ансамблі, вражав суто народною свіжістю й неподібністю до жодного існуючого театру. При всіх обмеженнях і умовностях (перед кожною українською виставою мусила відбутися російська) цей крок міністерства внутрішніх справ хоч трохи легалізував український театр.