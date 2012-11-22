Дешевий 123-й одеський потяг відмінили

З третього грудня «Укрзалізниця» відміняє відносно дешевий нічний пасажирський потяг №№123,124 Київ-Одеса, який в будь-яку пору року був популярний серед простих пасажирів.

Саме цим кроком нас змушують користуватися дорогим фірмовим потягом «Чорноморець», - пише «Вінницький трамвай». Адже вартість купейного квитка на цей потяг в середньому більша на 40% від вартості купе в інших потягах, зокрема в №124. Плацкартних вагонів в даному составі не передбачено.

У вечірній час альтернативи дістатися Одеси, або назад вінничанам не залишають.

Інші потяги на Одесу та в зворотньому напрямку, ходять лише в окремі дні, або в кращому випадку через день. Винятками залишилися потяги №24 Москва-Одеса та №9 Київ-Одеса, але вони йдуть через Вінницю у денний час.

Як повідомляв УНІАН-Вінничина, з 2-го грудня поїзд № 106 Одеса - Київ вирушатиме зі станції Одеса-Головна в 22:59 і прибувати на кінцеву станцію Київ-Пасажирський в 8:11.

Зупинки на станціях Котовськ - 01:10, Вапнярка - 02:58, Жмеринка - 3:58, Вінниця - 04:51, Козятин-1 - 5:42.

Зі станції Київ-Пасажирський поїзд № 105 Київ - Одеса буде відправлятися в 22:05 і прибувати на кінцеву станцію Одеса-Головна в 06:55. Зупинки на станціях Козятин-1 - 00:23, Вінниця - 01:17, Жмеринка - 02:03, Вапнярка - 3:14, Котовськ - 4:41.

Наразі поїзд № 106 Одеса – Київ прибуває до Вінниці о 17.13 і доправляє пасажирів до Києва о 20.15.

Попередній продаж квитків відкрито.