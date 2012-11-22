Калетнік представлятиме мажоритарників – самовисуванців

Мажоритарників-самовисуванців у групі з підготовки роботи нового парламенту будуть представляти депутати Григорій Калетнік і Давид Жванія.

Як повідомив "Українську правду" Давид Жванія, він зібрав необхідні підписи.

"Я зібрав 15 підписів для участі в засіданнях групи, яка буде працювати до обрання керівних органів парламенту", - сказав Жванія.

За його словами, участь у робочій групі не дає права претендувати на розподіл комітетів.

"За новим регламентом, для обрання керівником комітету необхідно бути членом фракції", - сказав він.

Жванія зазначив, що "робоча група буде займатися технічними питаннями - розподілом безквартирних депутатів у готелі "Київ", розсадкою депутатів у залі".

За інформацією «Української правди», необхідні за регламентом 15 підписів зібрав і Григорій Калетнік, який обрався як самовисуванець, хоча зараз і є депутатом від Партії регіонів.