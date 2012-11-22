Призовників-бігунів ніхто не шукав

Здійснено перевірку щодо додержання законодавства про військовий обов’язок

Органами прокуратури Вінниччини проведено перевірки дотримання органами місцевої влади та самоврядування законодавства про військовий обов’язок, за результатами яких виявлено численні порушення. Зокрема, склад окремих комісій не відповідав вимогам чинного законодавства, не дотримувався графік проведення засідань, порушувався порядок ведення обліку призовників. Такі випадки виявлені прокурорами Тростянецького, Іллінецького, Ямпільського та інших районів.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Вінницької області.

Мають місце недоліки і в роботі органів внутрішніх справ. Ними не вживаються заходи щодо розшуку, затримання і доставки до військових комісаріатів громадян, які ухиляються від виконання військового обов’язку. По кримінальних справах стосовно призовників, які перебувають у провадженні слідчих міліції, повідомлення до військкоматів про вчинення ними злочинів не направляються. Такі порушення виявлено в Бершадському, Гайсинському, Могилів-Подільському, Томашпільському районах. У зв’язку з цим, прокурорами зазначених районів внесені подання начальникам територіальних відділів внутрішніх справ.