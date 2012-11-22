Скільки ще бюджетникам зможуть платити зарплати?

Працівники бюджетних установ Вінниччини у повному обсязі забезпечені заробітною платою.

Про це повідомив заступник голови облдержадміністрації Володимир Барецький.

За 10 місяців поточного року повністю забезпечили виконання планових показників дохідної частини загального фонду бюджету області всі міста обласного підпорядкування, окрім м.Козятин (91,7%), м.Могилів-Подільський (96,9%), м.Жмеринка (97, 3%) та всі райони області, окрім Літинського (99,7%).

Володимир Барецький також зазначив, що в цілому за звітний період перевиконання бюджету області становить 104,9% або 76,3 млн. гривень.

Він наголосив на тому, що, окрім планових надходжень до бюджету області, для забезпечення виплати заробітної плати працівникам бюджетної сфери Вінниччини з державного бюджету виділено 94,2 млн. грн. дотаційних коштів.

Це дає підстави стверджувати про достатній рівень фінансового ресурсу для забезпечення своєчасних та у повному обсязі розрахунків по заробітній платі з працівниками бюджетних установ.

Заступник голови облдержадміністрації підкреслив, що за десять місяців поточного року на Вінниччині рівень середньомісячної заробітної плати одного штатного працівника зріс на 312,5 гривень і станом на 1.11.2012 становить 2 387 грн.