«П’ятничани» і «Тяжилів» сидять без світла

22 листопада у двох мікрорайонах обласного центру тимчасово відключено електроенергію.

Про це повідомляє відділ оперативного реагування «Цілодобова варта».

Немає світла на вулиці Руданського (мікрорайон «П’ятничани»). Там проводиться планова реконструкція повітряних ліній 0,4 кВт, через це в будинках по вулицях Ботанічній, Рябчинського, провулку Руданського та інших прилеглих вулицях з 10:00 до 17:00 відключено електроенергію.

Також на даний час проводяться ремонтні роботи на трансформаторній підстанції в районі загальноосвітньої школи №27 (мікрорайон «Тяжилів»). Тому школу та котельню по вулиці Ватутіна також відключено електропостачання. За попередньою інформацією роботи планується завершити до 14:00

Окрім цього, сьогодні зранку від гарячого водопостачання та опалення тимчасово відключені 15 будинків в районі 30-річчя Перемоги.

Зранку тут стався порив тепломережі діаметром 500 мм. Працівники КП «Вінницяміськтеплоенерго» працюють над ліквідацією пориву ще з 8:00 і планують відновити подачу гарячої води та опалення ще до кінця дня.