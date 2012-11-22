Метафізик від поезії презентує вірші

24 листопада о 14.00 на черговому Вечорі поезії у Вінницькому Домі поета (м. Вінниця, бібліотека № 13, пр. Космонавтів, 39) завітає український поет, неокласик Олег Короташ із презентацією своєї нової книжки "Поет без імперії".

Окрім звичайного обміну новинами та зачитування бажаючими власних доробків, чекайте на авторське читання метафізика від поезії.

Олег Короташ народився 1976 року у Івано-Франківську. Проживає в Києві. Член Краківського братства поетів та Національної спілки письменників України з 1997 року. Автор та учасник різноманітних друкованих літературних проектів, серед яких - поетична антологія «Дев’ятдесятники» (1998 р., Тернопіль), «Цех поетів» (1999 р., Івано-Франківськ), «Z wyobrazni» (2000 р., Краків), «Гранослов-99» (2001 р., Київ), «Від Карпат до Опілля» (2000 р., Івано-Франківськ). Перша книга – «Світ блукаючих висновків» (вірші, переклади, 1997 р).

Критиками його творчість характеризувалася від «постімпресіонізму в сповідальній течії сучасної української поезії» (Володимир Даниленко «Покоління національної депресії»), до «творець пост-сєвєрянінської складової в неомодерному дискурсі сучасної поезії» («Мала українська енциклопедія актуальної літератури»).



Довідки за телефоном 067 900 63 45.

Вхід вільний.