Цьогоріч вінничан померло менше на 100 душ

Протягом січня-вересня 2012 року на території Вінницької області померло 18678 осіб, що на 0,32% менше, ніж за відповідний період минулого року (18738 осіб).

Про це повідомляє головне управління статистики у Вінницькій області.

За 9 місяців поточного року, найбільше громадян Вінниччини померло від хвороб системи кровообігу – 13,623 тис. осіб, хоча це на 1,8% менше, ніж за відповідний період минулого року (13,876 тис. осіб).

Значно зросла причина смертності громадян від новоутворень. Якщо протягом січня-вересня 2011 року від новоутворень померло 2,261 тис. осіб, то за цей же період поточного року – 2,323 тис. осіб, що на 2,74% більше.

Збільшилась також кількість вінничан, померлих від хвороб органів травлення, зокрема через алкогольну хворобу печінки. У січні-вересні 2012 року від захворювань органів травлення з життя пішло 536 осіб, що на 24,65% більше, ніж за минулорічний період (430 осіб). З них в цьому році через алкогольну хворобу печінки померла 31 особа, що на 106,67% більше ніж минулоріч (15 осіб).

На Вінниччині також зросла кількість смертей, внаслідок хвороб органів дихання, зокрема від грипу та пневмоній. Так, за 9 місяців поточного року від хвороб органів дихання померла 329 осіб, що на 11,9% більше ніж у 2011 році (294 осіб). З них від грипу та пневмоній у 2012 році померла 108 осіб – на 44% більше ніж у січні-вересні 2011 року.

Також спостерігається зростання смертей через нанесення навмисних самоушкоджень (самогубств). Так, в січні-вересні 2012 року через навмисні самоушкодження загинуло 303 особи, що на 2,71% більше ніж за відповідний період минулого року (295 осіб).