Херсон підтримав Гройсмана на голову асоціації міст

Херсонська обласна організація Асоціації міст України (АМУ) підтримала кандидатуру мера Вінниці Володимира Гройсмана на посаду голови цієї Асоціації.

Таке рішення ухвалене сьогодні на засіданні обласної організації АМУ, яка проходила в мерії Херсона, - повідомляє «Площадь свободы».

Як кандидати на посаду голови АМУ в обласних організаціях Асоціації розглядаються наш Володимир Гройсман і Юрій Одарич, мер Черкас.

За результатом цих розглядів і буде обраний новий керівник Асоціації.

Поки що її очолює мер Дніпропетровська Іван Куліченко.

Довідка. Всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування «Асоціація міст України» є добровільним неприбутковим об ’ єднанням міських рад, створене ними з метою більш ефективного здійснення своїх повноважень, узгодження дій органів місцевого самоврядування міського рівня захисту прав та інтересів територіальних громад міст, сприяння їх соціально-економічного і культурного розвитку (із Статуту АМУ).

