Колишній зек мало не розстріляв касира за 10 гривень

У Томашполі на автобусній станції 36-річний чоловік приставив зброю до скроні касира, погрожуючи вбивством, якщо жінка не видасть йому білет до Вінниці.

Про це повідомив СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

Події розгортались 29 листопада в другій половині дня. Близько 16.00 години до райвідділу міліції Томашполя по телефону надійшло повідомлення про те, що п’яний чоловік на автостанції погрожує зброєю касиру. На місце події негайно виїхала оперативна група. Правопорушником, якого затримали міліціонери, виявився 36-річний раніше судимий житель Муровано-Куриливецького району.

За інформацією начальника Томашпільського райвідділу міліції Сергія Мельника, чоловік придбав білет до Вінниці та, оскільки до його рейсу ще залишався час, вирішив посидіти у кафе з товаришем. Через півгодини, коли чоловік повернувся на автовокзал, виявилось, що його автобус вже пішов. Розлючений пасажир накинувся на касира з вимогою поміняти йому білет на інший рейс.

Коли жінка сказала, що йому потрібно доплатити 10 гривень комісійного збору, той увірвався до неї в приміщення, зламавши двері, приставив до її скроні пістолет та погрожував вбити, якщо негайно не отримає білет. Люди, які знаходились в той час на автостанції, злякались та зателефонували в міліцію.

Міліціонери, які оперативно прибули на виклик, вилучили у правопорушника пневматичний пістолет марки «WARNING» калібру 4,5 мм.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження відповідно до ч.1 ст. 129 Кримінального кодексу України «Погроза вбивством». За скоєння даного злочину передбачено покарання від арешту на строк до шести місяців до обмеження волі до двох років.