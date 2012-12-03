Вінничанин Збаращук увійшов у ТОП-5 кращих продюсерів

У грудневому випуску «Forbes» журналісти видання опублікували свій ТОП -5 кращих продюсерів вітчизняного щоу-бізнесу. № 4 у ТОПі - вінничанин Олег Збаращук, відомий у мистецькій тусовці як Борщ, - продюсер колективу «ТІК», .

Про це повідомляє «Біржовий лідер».

«Повна нісенітниця!» - в серцях вигукнув Олег Збаращук, коли вперше почув музику «ТІК». На сьогоднішній день двадцятисемирічний продюсер знає абсолютно всі пісні вінницького колективу напам'ять. За освітою - історик, Олег Збаращук з шістнадцяти років займається організацією концертних заходів у рідній Вінниці.

В цілому, він влаштував приблизно двісті концертів, і вже до 2005 р., коли Збаращук став продюсером, добре з індустрією був знайомий зсередини. Після того, як композиція «Олені» стала хітом, Олег Збаращук займатися концертною діяльністю перестав, а зосередився конкретно тільки на просуванні групи.

Втім, продюсер Збаращук зірковою хворобою не хворіє. Він переконує, що здатний відпустити тур-менеджера команди у відпустку, а також сісти за кермо мікроавтобуса, який доставляє музикантів на шоу-концерт в інше місто.

У ТОПі Збаращук випередив керівника «Бумбокса» Олексія Самогонова, і поступився таким іменитим воротилам шоу-бізнесу, як Сергій Перман (ген директор Ані Лорак), продюсеру Ірини Білик і Сердючки Юрію Нікітіну та чоловіку тіни Кароль і її продюсеру за сумісництвом Євгену Огиру.

