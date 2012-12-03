Вінничан збирались нагодувати гнилими напівфабрикатами

Працівниками ветеринарної міліції та управління боротьби з економічними злочинами було виявлено підпільний цех з виробництва напівфабрикатів, що розташувався в складському приміщенні по вулиці Енгельса у м. Вінниці.

Про це повідомив СЗГ УМВС у Вінницькій області.

Коли на підпільне виробництво нагрянула міліція там працювало десять жінок. В антисанітарних умовах наймані без жодних договорів працівниці виробляли м’ясні напівфабрикати. Зрозуміло, що про наявність санітарних книжок у людей, які виготовляли м’ясну продукцію для споживачів, годі було сподіватися.

Різноманітну продукцію господиням до столу - котлети, голубці, млинці, фарш та багато іншого тут виготовляли в жахливих антисанітарних умовах.

Жодних дозвільних документів у підприємця, який організував підпільне виробництво, не знайшлося.

Під час перевірки працівники міліції вилучили майже 250 кг продукції тваринного походження та готових напівфабрикатів . Крім того в офісі підприємця вилучили ще 250 кг готової продукції з підробленим маркуванням легальних фірм-виробників Київської області, Калинівського та Тульчинського районів.

Небезпечна продукція збувалася на ринках району області та за її межами. За словами начальника Відділу ветеринарної міліції Павла Дармограя, в діях підприємця вбачаються ознаки злочину, передбаченого ст. 227 КК України (Умисне введення в обіг на ринок України небезпечної продукції) .

Такий злочин карається штрафом до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.