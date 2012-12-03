10-річний віце-чемпіон Європи випередив дорослих майстрів

Вихідними у Калинівці пройшов перший відкритий міжобласний турнір з шахів. Змагання зібрали 60 учасників з Хмільницької, Житомирської областей та 7 міст і районів Вінниччини. Серед них було три десятки кандидатів у майстри спорту і навіть три майстри, два з яких – міжнародні.

Такий сильний склад організаторам на чолі з головою Федерації шахів Калинівського району Олександру Штельмаху вдалось зібрати завдяки відносно високим призам і гарним умовам прийому гостей. Підтримку у вирішенні цих питань надала місцева влада.

На диво, майже до самого фінішу лідирував один з наймолодших учасників – 10-річний кандидат у майстри спорту Віктор Матвіїшен, який на нещодавньому чемпіонаті світу серед однолітків посів 7-е місце (серед 192 учасників), а на чемпіонаті Європи був другим. У підсумку вихованець ДЮСШ № 6 Вінницького міського спорткомітету розділив 1–2 місця разом з тренером цієї спортшколи майстром ФІДЕ (Міжнародної шахової федерації) Володимиром Вусатюком. Обидва набрали по 7,5 очки в 9 турах за швейцарською системою, але завдяки додатковому турнірному коефіцієнту золоту нагороду отримав старший за віком і званням.

Третім у турнірі став досвідчений міжнародний майстер Микола Боднар, директор МДЮСШ № 6 (7 очок). Найкращий результат серед представників інших регіонів показав його син – першорозрядник Богдан Бондар (Хмільницький), який посів 8-е місце.

Загалом було передбачено 10 основних призів і кілька додаткових – серед місцевих шахістів і дітей до 12 років.