За гарно прикрашені вітрини і будинки дадуть до 5 тисяч премії

Відчути святкову атмосферу новоріччя вінничанам допоможуть ілюмінація та новорічні вогні, які прикрашатимуть все місто. А вже традиційну оздобу площі перед мерією доповнять казкові світлодіодні тварини. Засяє вогнями і громадський транспорт обласного центру.

Організатори свята запрошують взяти участь у святковому оздоблення міста і простих вінничан та бізнес, аби Вінниця вигялялала як справжнє казкове місто.

Традиційно мерія запрошує усіх бажаючих взяти участь у щорічному конкурсі «Новорічний настрій».

Як повідомила директор департаменту у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради Аліса Мисловська, цьогоріч у ньому з’явиться нова номінація – «Краща новорічна прибудинкова територія».

Зміняться і розміри грошової винагороди. Вінничани, які найкраще прикрасять своє вікно, отримають 3 тисячі гривень, за найкраще оформлений балкон – 4 тисячі. А переможці в номінаціях «Новорічна вітрина», «Новорічна садиба» та «Новорічна прибудинкова територія» виграють по 5 тисяч гривень.

Ще однією новинкою цьогорічного конкурсу є те, що переможці минулорічних конкурсів «Новорічний настрій» не можуть повторно брати у ньому участь.

Зразок заявки розміщено на офіційному сайті Вінницької міської ради у розділі «Актуально». ЇЇ необхідно надіслати на електронну адресу novorichniy_nastriy@mail.ru разом із кількома якісними фотографіями прикрашеного вікна (садиби, балкону, вітрини, прибудинкової території багатоповерхівки), розмір кожного фото не повинен перевищувати 1 Mb. Слід також обов’язково вказати у темі повідомлення номінацію, у якій бажаєте взяти участь.

Більш детальну інформацію стосовно участі у конкурсі можна отримати за телефоном: 59-51-19.