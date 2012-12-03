Обласна влада запозичила в Гройсмана департаменти

27листопада розпочав діяльність Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації

Як повідомляє офіційне Інтерент-представництво Вінницької ОДА, департамент утворено відповідно до розпорядження першого заступника голови обласної державної адміністрації Івана Мовчана від 14 серпня 2012 року №448.

До складу Департаменту увійшли управління у справах преси та інформації та управління внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю облдержадміністрації.