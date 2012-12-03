Обласна влада запозичила в Гройсмана департаменти
12:20, 03 грудня 2012Вінниця
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Реорганізація
27листопада розпочав діяльність Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації
Як повідомляє офіційне Інтерент-представництво Вінницької ОДА, департамент утворено відповідно до розпорядження першого заступника голови обласної державної адміністрації Івана Мовчана від 14 серпня 2012 року №448.
До складу Департаменту увійшли управління у справах преси та інформації та управління внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю облдержадміністрації.
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