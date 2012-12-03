За перемогу в «Голос. Діти» змагатиметься ще одна вінничанка

2 грудня відбувся черговий етап конкурсу «Голос. Діти», у якому взяла участь Діана Піхун з міста Гнівань Вінницької області, - повідомляє «Моя Вінниця»

Діана Піхун вже неодноразово пересмагала у різноманітних вокальних конкурсах. Підкорювала не лише міста України, а й побувала у Польщі та Болгарії.

Як каже у сюжеті дівчинка, вона вже відчуває себе зіркою. Завдяки їй уже у багатьх містах Уккраїни та закордоном знають таке місто як Гнівань, що на Вінниччині. Також пісні у її виконанні звучать на телебачені та радіо у Польщі.

На даний час найбільше, про що мріє Діана, - це здобути перемогу у телепроекті 1+1 "Голос. Діти". І перші кроки вона вже зробила.

Для виконання на «сліпих прослуховуваннях» Діана обрала пісню «Кадриль», якою підкорила серця зіркових тренерів. До неї повернули свої крісла Олег Скрипка та Тіна Кароль.

Йти до перемоги Діана вирішила із тіною Кароль. Саме їїї обрала дівчинкак.

Як повідомляв УНІАН, раніше вінничанин Назарій Стінянський, який пройшов «сліпий відбір» потрапив до команди Олега Скрипки.