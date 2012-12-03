9 маршрутників назавжди зняли з рейсів

Усі 247 маршруток основного складу та 50 мікроавтобусів резерву, задіяних в новій системі пасажирських перевезень, готові стабільно забезпечувати перевезення пасажирів в зимовий період.

Про це повідомляє Департамент у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради.

Цього вдалося добитись завдяки спільній роботі ТТУ, контролюючих служб та самих перевізників, які провели комплексну перевірку усіх «бусиків». Якщо раніше маршрутки в зимовий період часто перевозили пасажирів на літній гумі, не мали таких елементарних речей як аптечки, тим самим нехтуючи безпекою своїх пасажирів, то сьогодні ситуація змінилась. І змінилась у кращий бік.

- Можу сказати з усією відповідальністю, що всі маршрутки, які працюють сьогодні у новій мережі, сьогодні готові до зими, – розповідає перший заступник начальника КП «ВТТУ» Микола Форманюк. – Протягом тижня ми перевіряли їх ходову частину, гальма, двигуни та ін. Всі мікроавтобуси «перевзулись» у зимову гуму, мають аптечки, вогнегасники, молотки для розбиття скла тощо. Окрім того, перевірено всю документацію, на основі якої вони працюють. Після проведених перевірок ми вийшли з пропозицією зробити їх регулярними, щоб технічний стан «бусиків» був під постійним контролем.

Відтепер такі перевірки технічного стану маршрутних таксі та стану безпеки «бусиків» будуть проводитись на постійній основі – раз на три місяці. Таке рішення було прийнято колегіально робочою групою, яка займається впровадженням нової транспортної системи в місті. Саме їй, власне, і належала ідея завчасно, до настання морозів, провести спільну перевірку стану маршруток до експлуатації в зимовий період. «Ревізію» технічного стану та стану безпеки проводили спільно представники міського відділу ДАЇ, трамвайно-тролейбусного управління, департаменту енергетики, транспорту та зв’язку та самі перевізники, які входять до складу робочої групи.

Окрім того, Микола Форманюк зазначає, що у полі постійної уваги не лише технічний стан маршруток, але й якість послуг, які вони надають пасажирам. Робоча група з впровадження нової транспортної системи систематично проводить моніторинг їх роботи, а також узагальнює інформацію, яка надходить від мешканців через різні канали зворотного зв’язку (звернення через Інтернет, на тел. «Цілодобової варти» 15-60, від квартальних комітетів тощо). П’ять порушень з боку перевізника (хамство по відношенню до пасажирів, недодержання графіку роботи, невиїзд заявленої кількості «бусиків» на маршрут) – це є підставою для розірвання договору. Нещодавно 9 перевізників за це вже поплатились – із ними розірвані угоди, а на маршрутах їх замінять маршрутки з резерву.