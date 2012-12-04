Чиновники відповідатимуть за смерть дітей в кар’єрі

За службову недбалість, що призвела до смерті двох неповнолітніх у кар’єрі, чиновники відповідатимуть перед законом.

Про це повідомила прес-служба прокуратури Вінницької області.

На думку прокуратури, лихо сталося саме через бездіяльність службових осіб Кирнасівської сільської ради, які не забезпечили огородження території недіючого піщаного кар'єру у смт. Кирнасівка Тульчинського району Вінницької області та заборони вільного доступу до нього.

Як повідомляв УНІАН, 2 грудня двоє дітей 1997 та 1999 років народження безперешкодно проникли на його територію, де трагічно загинули від зсуву піску.

Того ж дня прокуратурою Тульчинського району організовано внесення даних про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 367 КК України (службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки) до ЄРДР, та Тульчинським РВ УМВС України у Вінницькій області розпочато проведення досудового розслідування.