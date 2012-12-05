«Прозорі офіси», що коштували місту 23 мільйони, вже тестують

У Вінниці в тестовому режимі вже працюють два територіальних відділення Центру адміністративних послуг «Прозорий офіс»: «Замостя» та «Старе місто».

Про це повідомив Департамент у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради .

Вони розміщені в приміщеннях колишніх Староміської та Замостянської районних адміністрацій.

Наразі відпрацьовується нова система роботи та усуваються недоліки, які виникають в процесі тестування. Майже «на виході» і третє відділення «Вишенька». Коли усі процеси будуть відлагоджені в усіх трьох територіальних центрах, мешканцям Вінниці не потрібно буде їхати в мерію для отримання ряду адміністративних послуг. Це вони зможуть зробити ближче до дому.

Робота в районних центрах соціальних та адміністративних послуг буде дещо відрізнятись від роботи центрального «Прозорого офісу». У них будуть здебільшого надаватись послуги, пов’язані із соціальним захистом населення. Територіальні відділення будуть охоплювати такі напрямки роботи як соціальний захист та соціальне забезпечення, пенсійне забезпечення, соціальне страхування, державна реєстрація суб'єктів господарювання, дозвільна система у сфері господарської діяльності, адміністративні та інші послуги міської ради тощо.

«На сьогоднішній день ми створюємо єдину систему надання адміністративних послуг, до складу якої увійдуть ті територіальні відділення «Прозорого офісу», які побудовані цього року, – говорить міський голова Володимир Гройсман. – Їх специфіка полягатиме в тому, що люди зможуть звертатися сюди по різних питаннях, незалежно від місця проживання. Те, що ми створюємо такі адміністративні центри, дає нам можливість покращити якість надання послуг, і знову ж таки – зробити новий крок у напрямку розвитку цієї системи. Такого досвіду в Україні ще не має. Ми будемо першопрохідцями у цьому. Два відділення «Прозорого офісу» вже тестуються, незабаром вони працюватимуть у штатному режимі».

Як повідомляв УНІАН-Вінниччина, за сумою всіх угод вартість реконструкції трьох центрів адмінпослуг уже складає 23,4 млн грн.

Центри адміністративних і соціальних послуг призначено для громадян, які зможуть звертатися за отриманням усіх необхідних документів – видачею довідок, отриманням інформації з Пенсійного фонду тощо. В перспективі у такому Центрі знаходитимуться також представники міжрайонного реєстраційно-екзаменаційного відділення ДАІ (МРЕВ), паспортних столів та інших державних органів. Раніше у мерії обіцяли, що центри запрацюють уже восени.

