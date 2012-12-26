Європейський інвестбанк дасть «Миронівському хлібопродукту» 85 млн. євро
09:45, 26 грудня 2012Вінниця
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Кредит на нові заводи
Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) може виділити «Миронівському хлібопродукту» (МХП), одного з найбільших в Україні агрохолдингів, кредит на 85 млн. євро
Згідно з повідомленням фінустанови, кошти залучаються на будівництво двох зерносховищ, комбікормового заводу і олієдобувного заводу у Вінницькій області.
У МХП уточнили, що в даний час проект кредиту знаходиться на стадії розгляду.
МХП - найбільший в Україні виробник курятини. Крім того, займається вирощуванням зернових, соняшникової олії та інших продуктів харчування.
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