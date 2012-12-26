Європейський інвестбанк дасть «Миронівському хлібопродукту» 85 млн. євро

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) може виділити «Миронівському хлібопродукту» (МХП), одного з найбільших в Україні агрохолдингів, кредит на 85 млн. євро

Згідно з повідомленням фінустанови, кошти залучаються на будівництво двох зерносховищ, комбікормового заводу і олієдобувного заводу у Вінницькій області.

У МХП уточнили, що в даний час проект кредиту знаходиться на стадії розгляду.

МХП - найбільший в Україні виробник курятини. Крім того, займається вирощуванням зернових, соняшникової олії та інших продуктів харчування.

