Вінницькі самбісти привезли 6 нагород з чемпіонату України

У Луцьку відбувся чемпіонат України з самбо серед молоді (віком до 23 років). Змагання проходили і зі спортивного різновиду цього виду спорту, і з бойового, де дозволені удари кулаком, ногами, головою, а також прийоми удушення. Боролися і хлопці, і дівчата. Хоча самбо переважно є чоловічим видом спорту, дівчата теж охоче ним займаються. Вони пояснюють це тим, що необхідно вміти захистити себе без допомоги чоловіків у надзвичайних ситуаціях.

Вінниччину представляли 10 найкращих самбістів. Зокрема, по 4 – від міської ДЮСШ № 5 і спорттовариства «Колос» – 4, а від спорттовариства «Спартак» – 2. Завершуючи 2012 рік, вінничани гідно виступили на всеукраїнському рівні. Вони здобули 6 медалей різного гатунку.

Призерами чемпіонату України стали четверо вихованців ДЮСШ № 5.

Зокрема, у класичному самбо Армен Варданян (вагова категорія до 57 кг) виграв срібну медаль, а Маріам Поліщук (до 52 кг) – «бронзу».

У бойовому самбо Олександр Баняс (понад 110 кг) і Вадим Ратушняк посіли треті місця. До речі, Вадим Ратушняк у 2012 році до цього чемпіонату вже здобув у різних всеукраїнських змаганнях по 2 срібні медалі та бронзові медалі.

Луцьке «срібло» також у активі Вадима Мельника з Іллінецького району і Надії Хомич зі «Спартака».