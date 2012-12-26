Перед Новим роком навчать робити ялинкові прикраси

Книгарня «Є» запрошує на майстер-клас з виготовлення ялинкових прикрас, який відбудеться 30 грудня о 12:00 год.

Ялинка, хоч і не є споконвічним атрибутом українського Різдва, все ж символізує наближення улюблених свят. Прикрашання ялинки стає справжнім ритуалом, а малеча однаково радіє і дереву, і подарункам під ним. Ще більшу радість може принести майстрування ялинкових іграшок та прикрас. А майже усі необхідні для цього матеріали можна знайти вдома.

Художниця Марина Наумчук навчить безлічі способів виготовлення ялинкових прикрас з паперу, гілок, ниток, ґудзиків, і навіть лампочок та нот. Майструватимемо під гарну різдвяну музику та при чудовому настрої усього товариства.

Плата за надані під час майстер-класу матеріали – 5 грн.

Вхід вільний.

Адреса книгарні «Є»: м. Вінниця, вул. Соборна, 89.